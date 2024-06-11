700-килограммовый станок придавил рабочего на производстве в Москве

В Москве на производстве в Печатниках рабочего придавило 700-килограммовым станком. Об этом сообщает источник 360.ru. Сейчас на месте работают экстренные службы, информации о состоянии мужчины пока нет.

"В сознании или нет, неизвестно", — рассказал источник.