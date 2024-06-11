700-килограммовый станок придавил рабочего на производстве в Москве
В Москве на производстве в Печатниках рабочего придавило 700-килограммовым станком. Об этом сообщает источник 360.ru. Сейчас на месте работают экстренные службы, информации о состоянии мужчины пока нет.
"В сознании или нет, неизвестно", — рассказал источник.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Свердловской области подростка насмерть придавило булыжником на практике в техникуме. Сообщалось, что молодой человек упал в траншею, которую студенты копали для проводки газопровода, после чего на него и свалился камень.
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