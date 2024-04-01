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1 апреля, 09:53

Бетонный забор насмерть задавил семилетнюю девочку в Подмосковье

СК: В подмосковных Мытищах 7-летнюю девочку насмерть придавило бетонным забором

В подмосковном городе Мытищи семилетняя девочка погибла в результате падения на неё бетонной секции забора. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Кадры из Мытищ, где семилетнюю девочку насмерть придавило бетонным забором. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

"От полученных повреждений ребёнок скончался на месте… Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и халатности (ч. 1 ст. 109 УК РФ и ч. 2 ст. 293 УК РФ)", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что инцидент произошёл 31 марта недалеко от жилого дома. Уточняется, что следователи и криминалисты уже завершили осмотр места случившегося, в администрации города проведена выемка документов, содержащих сведения об участке земли. Правоохранители устанавливают, кто несёт ответственность за эту территорию.

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А ранее Life.ru писал, что в Новосибирске в одном из торговых центров эскалатор едва не "зажевал" упавшую девочку. Малышка не пострадала благодаря вовремя подскочившему на помощь сотруднику магазина бытовой техники. Он отключил эскалатор и высвободил ребёнка.

Обложка ©

Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Дарья Нарыкова
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