Бетонный забор насмерть задавил семилетнюю девочку в Подмосковье

В подмосковном городе Мытищи семилетняя девочка погибла в результате падения на неё бетонной секции забора. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Кадры из Мытищ, где семилетнюю девочку насмерть придавило бетонным забором. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

"От полученных повреждений ребёнок скончался на месте… Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и халатности (ч. 1 ст. 109 УК РФ и ч. 2 ст. 293 УК РФ)", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что инцидент произошёл 31 марта недалеко от жилого дома. Уточняется, что следователи и криминалисты уже завершили осмотр места случившегося, в администрации города проведена выемка документов, содержащих сведения об участке земли. Правоохранители устанавливают, кто несёт ответственность за эту территорию.