Студента насмерть придавило булыжником на практике в Свердловской области

Несовершеннолетний подросток скончался в результате несчастного случая на практике от техникума. Студент сорвался в траншею, вырытую для прокладки газопровода, после чего его насмерть придавило булыжником. Трагедия произошла 30 мая в Реже Свердловской области, сообщает URA.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

"Сотрудниками подрядной организации проводились работы по прокладке труб газопровода на улице Загородной. При проведении работ несовершеннолетнего учащегося техникума 2006 года рождения придавило камнем при падении в траншею, в результате чего он погиб на месте происшествия", — уточнили в надзорном органе.

По факту произошедшего инициирована доследственная проверка. Прокурорам предстоит установить ответственное лицо, которое отвечало за соблюдение на объекте техники безопасности.