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27 мая, 06:36

В Ленобласти маленький мальчик хотел покормить гусей, но упал в воду и утонул

В Ленинградской области четырёхлетний мальчик утонул, пытаясь покормить гусей. Как пишет "Mash на Мойке", трагедия произошла в СНТ "Озёрное" Выборгского района. Мама решила сводить ребёнка к пожарному водоёму, но в какой-то момент потеряла его из вида.

Уже через несколько минут девушка увидела сына в воде, он не подавал признаков жизни. Вместе с мужем мать повезла мальчика на станцию скорой помощи, но врачи уже не смогли помочь. Родителей задержали. Выяснилось, что у них нет регистрации в России. Возбуждены уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оставление в опасности", 27-летнюю маму отпустили под подписку о невыезде.

Пятый подросток из утонувшей в реке под Петербургом машины погиб
Пятый подросток из утонувшей в реке под Петербургом машины погиб

Ранее в Сочи шестилетний мальчик умер, наткнувшись на ручку натяжителя для сетки на теннисном корте. Она распорола ребёнку живот, врачи пытались спасти пострадавшего, но тщетно. Трагедия произошла в санатории.

Обложка ©

Unsplash / Ash Seddon

Матвей Константинов
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