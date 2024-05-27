В Ленобласти маленький мальчик хотел покормить гусей, но упал в воду и утонул

В Ленинградской области четырёхлетний мальчик утонул, пытаясь покормить гусей. Как пишет "Mash на Мойке" , трагедия произошла в СНТ "Озёрное" Выборгского района. Мама решила сводить ребёнка к пожарному водоёму, но в какой-то момент потеряла его из вида.

Уже через несколько минут девушка увидела сына в воде, он не подавал признаков жизни. Вместе с мужем мать повезла мальчика на станцию скорой помощи, но врачи уже не смогли помочь. Родителей задержали. Выяснилось, что у них нет регистрации в России. Возбуждены уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оставление в опасности", 27-летнюю маму отпустили под подписку о невыезде.