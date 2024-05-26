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26 мая, 12:14

В Сочи ребёнок распорол живот на теннисном корте и погиб

SHOT: Шестилетний мальчик погиб в Сочи, распоров живот на теннисном корте

В Сочи шестилетний мальчик умер после того, как наткнулся на ручку натяжителя для сетки на теннисном корте и распорол живот. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, страшный инцидент произошёл вечером 26 мая на территории санатория "Электроника". Родители вместе с сыном пришли на теннисный корт: сами стали играть, а мальчик просто находился рядом. В какой-то момент ребёнок выбежал и налетел на металлическую ручку для натяжения сетки. В результате он поранил себе живот.

Мальчика экстренно доставили к работавшим в санатории медикам, однако было уже поздно — ребёнка спасти не удалось. В настоящее время проводится проверка. Отец шестилетнего мальчика рассказал, что у него есть много вопросов к правилам безопасности и действиям сотрудников "Электроники".

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А ранее Life.ru писал, что на Урале прямо на огороде мальчику ампутировали ногу, которую замотал мотоблок. Родители попросили сына прополоть грядки после дождя, а тот решил это сделать с помощью оборудования, включив заднюю передачу. Мальчик попал в больницу, он потерял много крови.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marko Poplasen

Дарья Нарыкова
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