В Сочи ребёнок распорол живот на теннисном корте и погиб

В Сочи шестилетний мальчик умер после того, как наткнулся на ручку натяжителя для сетки на теннисном корте и распорол живот. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, страшный инцидент произошёл вечером 26 мая на территории санатория "Электроника". Родители вместе с сыном пришли на теннисный корт: сами стали играть, а мальчик просто находился рядом. В какой-то момент ребёнок выбежал и налетел на металлическую ручку для натяжения сетки. В результате он поранил себе живот.

Мальчика экстренно доставили к работавшим в санатории медикам, однако было уже поздно — ребёнка спасти не удалось. В настоящее время проводится проверка. Отец шестилетнего мальчика рассказал, что у него есть много вопросов к правилам безопасности и действиям сотрудников "Электроники".