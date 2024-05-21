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21 мая, 14:31

Хотел прополоть грядки: На Урале мотоблок замотал ногу 13-летнего мальчика, её отрезали прямо на месте

На Урале прямо на огороде мальчику ампутировали ногу, которую замотал мотоблок

Мальчик из Свердловской области, чью ногу замотал мотоблок. Обложка © Life.ru

Мальчик из Свердловской области, чью ногу замотал мотоблок. Обложка © Life.ru

В Свердловской области мотоблок замотал ногу подростка, который хотел поработать в огороде. По данным Life.ru, страшный инцидент произошёл в городе Нижние Серги, когда родители попросили 13-летнего мальчика прополоть грядки после дождя. Тот, видимо поленившись делать это вручную, решил завести технику, но включил заднюю передачу.

Машина наехала на конечность и буквально засосала её. Спасатели не смогли сами помочь парню и вызвали на место хирурга; он ампутировал ногу прямо на грядках. "Кустарная" операция длилась 40 минут, после чего ребёнка госпитализировали на вертолёте. Мальчик потерял много крови и находится в тяжёлом состоянии.

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Ранее в аэропорту Екатеринбурга самолёт наехал на ногу авиационному технику, который осматривал шасси воздушного судна. Известно, что пилот начал движение, не дождавшись соответствующего сигнала. Повреждённую ногу ампутировали, пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Матвей Константинов
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