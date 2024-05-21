Хотел прополоть грядки: На Урале мотоблок замотал ногу 13-летнего мальчика, её отрезали прямо на месте

В Свердловской области мотоблок замотал ногу подростка, который хотел поработать в огороде. По данным Life.ru, страшный инцидент произошёл в городе Нижние Серги, когда родители попросили 13-летнего мальчика прополоть грядки после дождя. Тот, видимо поленившись делать это вручную, решил завести технику, но включил заднюю передачу.

Машина наехала на конечность и буквально засосала её. Спасатели не смогли сами помочь парню и вызвали на место хирурга; он ампутировал ногу прямо на грядках. "Кустарная" операция длилась 40 минут, после чего ребёнка госпитализировали на вертолёте. Мальчик потерял много крови и находится в тяжёлом состоянии.