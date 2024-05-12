Пятый подросток из утонувшей в реке под Петербургом машины погиб В Ленобласти завели дело после гибели трёх подростков в утонувшем в реке авто 12 мая, 12:14 В Ленобласти в ДТП погибли трое подростков. Фото © ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области завели дело по факту гибели трёх подростков, которые на автомобиле влетели в дерево и упали в реку. Об этом рассказали в региональном СК.

В Ленобласти в ДТП погибли трое подростков. Видео © Telegram / Следком47

"В ночное время 12 мая 2024 года несовершеннолетний, управляя автомобилем, не справившись с управлением, совершил ДТП с наездом на дерево и опрокидыванием автомобиля в реку Рощинка. В результате ДТП автомобиль затонул. На месте происшествия погибли трое несовершеннолетних, двое — получили телесные повреждения различной степени тяжести", — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело завели по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следствию предстоит выяснить, как несовершеннолетний смог оказаться за рулём автомобиля и есть ли здесь халатность со стороны взрослых.

Как уже писал Life.ru, всего в легковушке находилось пятеро подростков. Двое смогли выбраться самостоятельно, тела ещё двух нашли в реке. Изначально сообщалось, что пятого подростка не могут найти.

Авторы Татьяна Миссуми