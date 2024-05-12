Автомобиль с пятью подростками упал с моста в реку в Ленобласти, на дне нашли два тела

Автомобиль Skoda с пятью пьяными подростками съехал в реку Рощинку в Ленинградской области. Двое ребят погибли, ещё один пропал, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"12 мая около 00:20 в посёлке Рощино Выборгского района Ленобласти у дома 24А по Лесной улице наряд ДПС обратил внимание на автомобиль "Шкода-Октавия", водитель которого двигался с грубыми нарушениями, создавая угрозу для окружающих. Требование полицейских остановиться водитель иномарки проигнорировал, увеличил скорость и скрылся", — рассказали в управлении.

Полицейские проследовали за иномаркой и остановились у моста через реку Рощинку, заметив странности. Оказалось, что 15-летний водитель не справился с управлением, в результате чего легковушка съехала в реку. Правоохранители нашли на берегу двух подростков 14 и 16 лет, которые смогли выбраться из воды самостоятельно. В ходе поисковых работ к утру на дне реки обнаружили тела двух погибших подростков и саму машину. Тело третьего продолжают искать.