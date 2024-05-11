Появилось жуткое видео из салона автобуса за секунды до падения с моста в реку в Петербурге

Появились кадры из салона автобуса за несколько секунд до его падения в реку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. Видео публикует "Mash на Мойке". Ранее говорилось, что водителю стало плохо за рулём, поэтому он не справился с управлением.