Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Появилось жуткое видео из салона автобуса за секунды до падения с моста в реку в Петербурге

Опубликовано видео из салона автобуса перед падением в реку Мойку в Петербурге

11 мая, 08:36
Автобус упал в реку Мойку. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Автобус упал в реку Мойку. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Появились кадры из салона автобуса за несколько секунд до его падения в реку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. Видео публикует "Mash на Мойке". Ранее говорилось, что водителю стало плохо за рулём, поэтому он не справился с управлением.

Автобус упал в реку Мойку. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Автобусом управлял 44-летний водитель. Судя по кадрам, он до последнего крепко держит руль и в какой-то момент начинает делать им резкие повороты.

Два брата-дагестанца нырнули с моста в Мойку за погибающими в автобусе людьми
Два брата-дагестанца нырнули с моста в Мойку за погибающими в автобусе людьми

Напомним, 10 мая автобус с пассажирами протаранил ограждение Поцелуева моста в Санкт-Петербурге и упал в реку. Предположительно, водителю стало плохо за рулём. Мужчину задержали и допросили. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Спасатели подняли автобус из воды. Следствие подтвердило гибель семи пассажиров.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!