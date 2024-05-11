Появилось жуткое видео из салона автобуса за секунды до падения с моста в реку в Петербурге
Опубликовано видео из салона автобуса перед падением в реку Мойку в Петербурге
Автобус упал в реку Мойку. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
Появились кадры из салона автобуса за несколько секунд до его падения в реку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. Видео публикует "Mash на Мойке". Ранее говорилось, что водителю стало плохо за рулём, поэтому он не справился с управлением.
Автобус упал в реку Мойку. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Автобусом управлял 44-летний водитель. Судя по кадрам, он до последнего крепко держит руль и в какой-то момент начинает делать им резкие повороты.
Напомним, 10 мая автобус с пассажирами протаранил ограждение Поцелуева моста в Санкт-Петербурге и упал в реку. Предположительно, водителю стало плохо за рулём. Мужчину задержали и допросили. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Спасатели подняли автобус из воды. Следствие подтвердило гибель семи пассажиров.