Пропавшего профессора "Военмеха" нашли среди жертв из затонувшего в Мойке автобуса
Профессор "Военмеха" Храмов погиб в ЧП с автобусом, упавшим в Мойку в Петербурге
Профессор Алексей Храмов погиб в ЧП с автобусом, упавшим в Мойку. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
72-летний профессор БГТУ "Военмех" Алексаей Храмов погиб во время ЧП с автобусом в Санкт-Петербурге, который упал в реку Мойку. Его супруга и дочь в день аварии связались с полицией, чтобы заявить о пропаже мужчины. Об этом сообщает Mash на Мойке.
Во время выяснения местонахождения пропавшего профессора и вскрылась страшная трагедия – Алексей Храмов был среди пассажиров злополучного автобуса. Он посвятил своей профессии почти 49 лет жизни. Храмов был доктором медицинских наук и имел учёное звание профессора по направлению лечебное дело.
Напомним, 10 мая в Санкт-Петербурге полный пассажиров автобус пробил ограждение Поцелуева моста и упал в реку Мойку. По предварительным данным, 44-летнему водителю стало плохо за рулём, отчего он потерял управление. Очевидцы прямо с моста нырнули за утопающими, но спасти удалось не всех. В результате погибли семь пассажиров. Спасатели достали автобус из воды. В Сети было опубликовано видео из салона за секунды до падения общественного транспорта в реку. Компания – владелец автобуса за последние года подвергалась штрафам за административные нарушения 23 раза.