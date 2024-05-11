Пропавшего профессора "Военмеха" нашли среди жертв из затонувшего в Мойке автобуса

72-летний профессор БГТУ "Военмех" Алексаей Храмов погиб во время ЧП с автобусом в Санкт-Петербурге, который упал в реку Мойку. Его супруга и дочь в день аварии связались с полицией, чтобы заявить о пропаже мужчины. Об этом сообщает Mash на Мойке.