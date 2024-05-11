Очевидица вспомнила, как откачивали мужчину на крыше утонувшего в Мойке автобуса 11 мая, 10:22 Автобус упал в реку в Петербурге. Обложка © МЧС России

Свидетельница падения автобуса с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге рассказала, что видела, как несколько человек прыгнули в воду и пытались откачивать пострадавших прямо на крыше автобуса. Об этом Ольга рассказала порталу 360.ru.

"Я набрала телефон 112, срочно просила вызвать МЧС и скорую. И обратила внимание, что побежали ребята. Несколько человек прыгнули в воду и стали спасать людей", — вспоминает она.

По её словам, спасатели прибыли на место трагедии очень быстро, но прыгнувшие в воду мужчины уже реанимировали одного из пассажиров прямо на крыше автобуса, делая ему массаж сердца. Женщина добавила, что сначала все окружающие испытали шок и растерянность и только несколько мужчин без раздумий бросились в воду.

Также Ольга вспомнила, что автобус упал в реку на полной скорости, даже не притормаживая. Она призналась, что не видела всей траектории движения, но удивилась, что автобус двигался так быстро, несмотря на то что пробивал ограждения и задевал другие автомобили.

Авторы Татьяна Миссуми