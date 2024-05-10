Настоящие мужчины: Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров тонущего в Мойке автобуса
Меликов призвал наградить дагестанцев, спасших людей из упавшего в реку автобуса
Уроженцы Дагестана Шахбан и Мухаммад, первыми кинувшиеся на помощь тонущим пассажирам упавшего с Поцелуева моста автобуса. Обложка © SHOT
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к государственным наградам троих уроженцев республики, которые бросились на помощь пассажирам тонувшего в реке Мойке в Петербурге автобуса. Об этом он написал в своём личном телеграм-канале.
"Помощь неравнодушных людей и оперативная работа МЧС позволили минимизировать число жертв, которых, к сожалению, не удалось избежать. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Идрис, Шахбан и Мухаммад, вы настоящие мужчины! Поручил представить вас к государственным наградам и буду рад лично пожать вам руку", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге автобус попал в ДТП и рухнул в реку с полным салоном пассажиров. СК подтвердил гибель семи человек. Позже были опубликованы кадры, на которых видно, что некоторые свидетели аварии кинулись на помощь в ледяную воду. Героями оказались братья Шахбан Джабраилов и Идрис, а также их дядя Мухаммад Гасанов. Все они родом из Дагестана. Родственники ехали на пятничную молитву, но по дороге оказались очевидцами трагического ДТП.