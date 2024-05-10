Настоящие мужчины: Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров тонущего в Мойке автобуса

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к государственным наградам троих уроженцев республики, которые бросились на помощь пассажирам тонувшего в реке Мойке в Петербурге автобуса. Об этом он написал в своём личном телеграм-канале.

"Помощь неравнодушных людей и оперативная работа МЧС позволили минимизировать число жертв, которых, к сожалению, не удалось избежать. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Идрис, Шахбан и Мухаммад, вы настоящие мужчины! Поручил представить вас к государственным наградам и буду рад лично пожать вам руку", — говорится в сообщении.