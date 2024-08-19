В Пролетарске 18 человек пострадали при пожаре после атаки БПЛА

При пожаре на складе в Пролетарске Ростовской области после атаки беспилотника пострадали 18 спасателей. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил губернатор Василий Голубев.

"Задействованные специалисты вынуждены выполнять свои задачи в тяжелейших условиях высоких температур. На данный момент 18 пожарных обратились к медикам, 14 из них оказана амбулаторная помощь", — отметил он в телеграм-канале.

По словам Голубева, четыре человека госпитализированы в ЦРБ, они в состоянии средней тяжести из-за полученных ожогов. Двух из них готовят к переводу в медучреждения Ростова.

Введённый на территории Пролетарского района режим повышенной готовности перевели в режим чрезвычайной ситуации. В районной администрации подчеркнули, что угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.