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20 августа, 11:05

Глава администрации Горнич: Пожар в Пролетарске начался после падения трёх БПЛА

Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области начался после падения трёх беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.

"Беспилотники самолётного типа, большие, мощные. Сразу было возгорание в трёх местах разных", — рассказал глава администрации в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, в Пролетарске после атаки беспилотников ВСУ загорелось дизтопливо. Прибывшие пожарные принялись тушить огонь, но противник решил атаковать нефтебазу ещё раз. После удара БПЛА пострадали 18 спасателей, четыре из которых были госпитализированы с ожогами средней тяжести. Позже число пострадавших увеличилось до 40. Пятеро из них находятся в реанимации. Бушующее на нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области пламя тушат уже третий день. Площадь пожара достигает 10 тыс. кв. м.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phonix_a Pk.sarote

Александра Мышляева
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