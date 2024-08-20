Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратов
Бушующее на нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области пламя тушат уже третий день. Площадь пожара там сейчас достигает 10 тыс. кв. м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу администрации Пролетарского района Валерия Горнича.
"Площадь возгорания 10 тыс. кв. м, горят ёмкости с дизтопливом, угрозы взрыва нет, людям также угрозы нет, эвакуации не предвидится", — сказал Горнич.
С его слов, группировку спасателей пришлось увеличить до 520 человек. Кроме того, во вторник планируется задействовать четыре самолёта Ил-76 для тушения возгорания.
"Жар очень большой, близко пожарные машины не могут подъехать", — добавил глава районной администрации.
Ранее на складе в городе Пролетарске после атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание дизтоплива. Пожарные принялись тушить огонь, однако украинская армия решила атаковать нефтебазу повторно. После атаки беспилотника пострадали 18 спасателей, четыре из которых были госпитализированы с ожогами средней тяжести. Позже число пострадавших увеличилось до 40. Пятеро из них находятся в реанимации.
Telegram / МЧС Ростовской области