Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратов

Бушующее на нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области пламя тушат уже третий день. Площадь пожара там сейчас достигает 10 тыс. кв. м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу администрации Пролетарского района Валерия Горнича.

"Площадь возгорания 10 тыс. кв. м, горят ёмкости с дизтопливом, угрозы взрыва нет, людям также угрозы нет, эвакуации не предвидится", — сказал Горнич.

С его слов, группировку спасателей пришлось увеличить до 520 человек. Кроме того, во вторник планируется задействовать четыре самолёта Ил-76 для тушения возгорания.