Кузбасский город остался без света из-за пожара на подстанции

Жители Мариинска Кемеровской области остались без электричества из-за возгорания трансформатора на подстанции. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной возгорания могла стать техническая неисправность.

"18.08.2024 в 23 часа местного времени в районе станции Мариинск Красноярской железной дороги произошло возгорание силового трансформатора тяговой подстанции. В результате допущено отключение электроснабжения участка железнодорожного пути от станции Мариинск до станции Аверьяновка, а также районов г. Мариинска Кемеровской области – Кузбасса", — рассказали в ведомстве.