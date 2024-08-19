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19 августа, 04:00

Кузбасский город остался без света из-за пожара на подстанции

Жители Мариинска остались без света из-за сгоревшего трансформатора на подстанции

Жители Мариинска Кемеровской области остались без электричества из-за возгорания трансформатора на подстанции. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Жители Мариинска Кемеровской области остались без электричества из-за возгорания трансформатора на подстанции. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Жители Мариинска Кемеровской области остались без электричества из-за возгорания трансформатора на подстанции. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной возгорания могла стать техническая неисправность.

"18.08.2024 в 23 часа местного времени в районе станции Мариинск Красноярской железной дороги произошло возгорание силового трансформатора тяговой подстанции. В результате допущено отключение электроснабжения участка железнодорожного пути от станции Мариинск до станции Аверьяновка, а также районов г. Мариинска Кемеровской области – Кузбасса", — рассказали в ведомстве.

Предварительно, причиной пожара стала неисправность оборудования. На данный момент пожар ликвидирован, а электроснабжение восстановлено.

Появилось видео замыкания и взрыва, погрузившего в темноту всё Приморье
Появилось видео замыкания и взрыва, погрузившего в темноту всё Приморье

А ранее почти весь Приморский край остался без света. Отключения произошли во Владивостоке и его пригородах. Причина — замыкание оборудования сетей ВСК. В результате блэкаута отключились светофоры, из-за чего произошло несколько аварий. Кроме того, сбилась работа пригородных поездов.

Оксана Попова
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