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Появилось видео замыкания и взрыва, погрузившего в темноту всё Приморье

Появилось видео взрыва на Лучегорской ГРЭС перед блэкаутом в Приморье

16 августа, 13:27
Момент аварии на Лучегорской ГРЭС. Видео © Telegram / Newsbox24.tv

Момент аварии на Лучегорской ГРЭС. Видео © Telegram / Newsbox24.tv

В Приморском крае причиной массового отключения электричества может быть замыкание на Лучегорской ГРЭС. Предполагается, что сработала система защиты и отключила несколько 500кВ линий.

Момент аварии на Лучегорской ГРЭС. Видео © Telegram / Newsbox24.tv

Момент аварии на электростанции попал на видео. После замыкания участок ЛЭП буквально взрывается, после чего и произошло отключение света в регионе. По словам приморских властей, до конца сегодняшнего дня все восстановительные работы будут завершены.

"По информации минэнерго края, без энергоснабжения ещё остаются Надеждинский район, Хасанский округ. Частично электричество восстановлено в Уссурийске, Пограничном округе, Черниговском округе, Октябрьском округе, Хорольском округе. Во Владивостоке подключено более 80% жителей", говорится в заявлении правительства региона.

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Напомним, сегодня, 16 августа, почти весь Приморский край остался без света. Отключения произошли во Владивостоке и его пригородах. Ранее проводилась плановая тренировка по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением ЛЭП. Однако власти региона объяснили, что электричество отключилось из-за замыкания оборудования сетей ВСК, а утренние учения ни при чём. В результате ЧП отключились светофоры, произошла серия ДТП, также сбилась работа электричек.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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