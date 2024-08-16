Появилось видео замыкания и взрыва, погрузившего в темноту всё Приморье
Появилось видео взрыва на Лучегорской ГРЭС перед блэкаутом в Приморье
В Приморском крае причиной массового отключения электричества может быть замыкание на Лучегорской ГРЭС. Предполагается, что сработала система защиты и отключила несколько 500кВ линий.
Момент аварии на электростанции попал на видео. После замыкания участок ЛЭП буквально взрывается, после чего и произошло отключение света в регионе. По словам приморских властей, до конца сегодняшнего дня все восстановительные работы будут завершены.
"По информации минэнерго края, без энергоснабжения ещё остаются Надеждинский район, Хасанский округ. Частично электричество восстановлено в Уссурийске, Пограничном округе, Черниговском округе, Октябрьском округе, Хорольском округе. Во Владивостоке подключено более 80% жителей", — говорится в заявлении правительства региона.
Напомним, сегодня, 16 августа, почти весь Приморский край остался без света. Отключения произошли во Владивостоке и его пригородах. Ранее проводилась плановая тренировка по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением ЛЭП. Однако власти региона объяснили, что электричество отключилось из-за замыкания оборудования сетей ВСК, а утренние учения ни при чём. В результате ЧП отключились светофоры, произошла серия ДТП, также сбилась работа электричек.