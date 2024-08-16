Практически всё Приморье осталось без света

Практически весь Приморский край остался без света. Отключения электроэнергии зафиксированы во Владивостоке и его пригородах, в Артёме, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Партизанске, Большом Камне, Лесозаводске и других населённых пунктах региона.

"В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях ДРСК. Специалисты ведут восстановление", — сообщили в правительстве региона.