Почти 127 тысяч человек остались без света на юге Бурятии
На юге Бурятии более 150 населённых пунктов остались без электроэнергии
Более 150 сёл и деревень остались без электроэнергии на юге Бурятии в связи со срабатыванием противоаварийной системы. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов.
"По южной части Бурятской энергосистемы сработала противоаварийная автоматика. Под отключением 156 населённых пунктов, 126 917 человек", — сообщил Цыденов.
Электроснабжение прекратилось из-за отключения воздушных линий электропередачи Иркутской электросетевой компании.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Бурятии ввели режим ЧС из-за перелива через дамбу водохранилища. В ходе происшествия затопленными рискуют оказаться пять населённых пунктов. Сложная ситуация и в соседнем Забайкалье — из-за сильных осадков две реки вышли из берегов, МЧС эвакуировало около 100 местных жителей нескольких населённых пунктов из-за паводка.
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