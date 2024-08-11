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Регион
11 августа, 13:04

Почти 127 тысяч человек остались без света на юге Бурятии

На юге Бурятии более 150 населённых пунктов остались без электроэнергии

Более 150 сёл и деревень остались без электроэнергии на юге Бурятии в связи со срабатыванием противоаварийной системы. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов.

"По южной части Бурятской энергосистемы сработала противоаварийная автоматика. Под отключением 156 населённых пунктов, 126 917 человек", — сообщил Цыденов.

Электроснабжение прекратилось из-за отключения воздушных линий электропередачи Иркутской электросетевой компании.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Бурятии ввели режим ЧС из-за перелива через дамбу водохранилища. В ходе происшествия затопленными рискуют оказаться пять населённых пунктов. Сложная ситуация и в соседнем Забайкалье — из-за сильных осадков две реки вышли из берегов, МЧС эвакуировало около 100 местных жителей нескольких населённых пунктов из-за паводка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ABCDstock

Николай Рюмин
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