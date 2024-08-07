В Бурятии открыли движение для всех видов транспорта по участку трассы "Байкал"
В Бурятии открыли движение для всех видов транспорта по участку трассы "Байкал". Обложка © Telegram / Минтранс Бурятии
В Бурятии на участке трассы "Байкал" открыто движение для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.
"С 4:40 (местн.) 7 августа на участке км 555 – км 590 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск – Улан-Удэ – Чита (Бурятия, н.п. Хонхолой) открыто движение для грузового автотранспорта, ранее ограниченное ввиду ЧС природного характера. Теперь движение открыто для всех видов транспорта", — рассказали в ведомстве.
Также там сообщили, что дорожники продолжают мониторинг ситуации и ведут работы по обустройству автодороги. Водителей просят быть внимательными и сообщать обо всех внештатных ситуациях в экстренные службы.
Напомним, что в Бурятии ввели режим ЧС из-за перелива через дамбу водохранилища. В ходе происшествия затопленными рискуют оказаться пять населённых пунктов. Сложная ситуация и в соседнем Забайкалье — из-за обильных осадков две реки вышли из берегов, МЧС эвакуировало около 100 местных жителей нескольких населённых пунктов из-за паводка.