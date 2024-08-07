В Бурятии открыли движение для всех видов транспорта по участку трассы "Байкал"

В Бурятии на участке трассы "Байкал" открыто движение для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

"С 4:40 (местн.) 7 августа на участке км 555 – км 590 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск – Улан-Удэ – Чита (Бурятия, н.п. Хонхолой) открыто движение для грузового автотранспорта, ранее ограниченное ввиду ЧС природного характера. Теперь движение открыто для всех видов транспорта", — рассказали в ведомстве.