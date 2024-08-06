В приморском Дальнереченске прорвало дамбу, готовится эвакуация граждан

В Дальнереченске Приморского края прорвало дамбу. Как рассказали ТАСС в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона, в результате происшествия никто не пострадал.

В Дальнереченске Приморского края прорвало дамбу в районе Мясокомбината, готовится эвакуация граждан. Видео © Telegram / Администрация Дальнереченска

"Произошёл прорыв дамбы в микрорайоне Мясокомбината. Пострадавших нет, поток воды пока слабый. На место отправились спасатели, идут работы по ликвидации последствий", — рассказали в ведомстве.

Тем временем в администрации города заявили, что с района Мясокомбината эвакуируют жителей. Ожидается, что вода будет прибывать ещё в течение одного-двух дней.