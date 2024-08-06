В приморском Дальнереченске прорвало дамбу, готовится эвакуация граждан
В Дальнереченске Приморского края прорвало дамбу. Как рассказали ТАСС в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона, в результате происшествия никто не пострадал.
В Дальнереченске Приморского края прорвало дамбу в районе Мясокомбината, готовится эвакуация граждан. Видео © Telegram / Администрация Дальнереченска
"Произошёл прорыв дамбы в микрорайоне Мясокомбината. Пострадавших нет, поток воды пока слабый. На место отправились спасатели, идут работы по ликвидации последствий", — рассказали в ведомстве.
Тем временем в администрации города заявили, что с района Мясокомбината эвакуируют жителей. Ожидается, что вода будет прибывать ещё в течение одного-двух дней.
Ранее сообщалось, что в Приморье 21 населённый пункт оказался отрезан от транспортного сообщения из-за сильных дождей. Все пострадавшие населённые пункты обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами и продуктами питания.
Telegram / Администрация Дальнереченска