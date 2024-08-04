Трёх попавших в шлюз озера сапбордистов из Приморья нашли мёртвыми 4 августа, 08:58 Место гибели трёх сапбордистов. Видео © Telegram / Следком Приморья

В Приморском крае обнаружены тела всех трёх погибших, которые отправились кататься на сапбордах по озеру, где запрещено купание, после чего их затянуло в шлюз сброса воды. Речь идёт о двух женщинах и мужчине, сообщили в региональной прокуратуре.

Место гибели трёх сапбордистов. Видео © Telegram / Следком Приморья

"Тела трёх человек, пропавших на Цинковом озере, обнаружены, поисково-спасательные мероприятия завершены", — сказали в ведомстве.

По данным регионального СУ СК, изначально на сапбордах отправились по водоёму две женщины с дочерьми. Перед трагедией одна из девочек успела сойти на берег, после чего группа попала в шлюз. На помощь тонущим бросились их мужья. В итоге погиб один из них, а также обе женщины, дочь одной из них получила тяжёлые травмы. Сначала спасатели смогли обнаружить только два тела, на поиски третьего погибшего потребовалось время.

"СКР по Приморскому краю проводит доследственную проверку по факту происшествия со смертельным исходом во время катания на сапбордах на озере Цинковое (ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности)", — добавили в ведомстве.

Напомним, вечером 3 августа группа из четырёх человек, среди которых был один несовершеннолетний, решила покататься на сапбордах по Цинковому озеру в Приморском крае. В итоге трое взрослых пропали без вести, угодив в шлюзовую систему сброса воды. 12-летняя девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Авторы Татьяна Миссуми