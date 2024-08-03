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Регион
3 августа, 15:07

Трёх сапбордистов затянуло в шлюз на озере в Приморье, их юная спутница выжила

Три человека пропали, попав в шлюзовую систему на Цинковом озере в Приморье

Вечером 3-го августа группа из четырёх человек, среди которых был один несовершеннолетний, решила покататься на сапбордах по Цинковому озеру в Приморском крае. В итоге трое взрослых пропали без вести, угодив в шлюзовую систему сброса воды. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Цинковое озеро, на котором пропали без вести три человека. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

На окраине посёлка Хрустальный Кавалеровского муниципального округа они попали в шлюзовую систему. Лишь девочка 2012 года рождения в итоге была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

"На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб незамедлительно выехал прокурор Кавалеровского района Евгений Коняхин. Организованы поисково-спасательные мероприятия. Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего", сказано в публикации.

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Ранее 14-летняя девочка погибла во время катания на сапборде в Московской области. В какой-то момент ей захотелось поплавать. Она отцепила верёвку от ноги, нырнула в реку и не всплыла. За всем этим с берега наблюдала её мама.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Приморского края

Владимир Озеров
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