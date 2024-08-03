Трёх сапбордистов затянуло в шлюз на озере в Приморье, их юная спутница выжила

Вечером 3-го августа группа из четырёх человек, среди которых был один несовершеннолетний, решила покататься на сапбордах по Цинковому озеру в Приморском крае. В итоге трое взрослых пропали без вести, угодив в шлюзовую систему сброса воды. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Цинковое озеро, на котором пропали без вести три человека. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

На окраине посёлка Хрустальный Кавалеровского муниципального округа они попали в шлюзовую систему. Лишь девочка 2012 года рождения в итоге была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

"На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб незамедлительно выехал прокурор Кавалеровского района Евгений Коняхин. Организованы поисково-спасательные мероприятия. Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего", — сказано в публикации.