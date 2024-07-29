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29 июля, 11:09

Девочка погибла во время катания на сапе на глазах у рыдающей на пляже мамы в Подмосковье

СК выясняет детали гибели девочки во время катания на сапборде в Серпухове

14-летняя девочка погибла во время катания на сапборде в Серпухове. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, которые не обеспечивали безопасность жизни и здоровья.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлёкших гибель 14-летней девочки в результате катания на сапборде (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", — рассказали в пресс-службе главного следственного управления по региону.

По информации следствия, 27 июля 2024 года девочка отправилась кататься на сапборде по реке Оке. В какой-то момент ей захотелось окунуться в воду, для чего она отсоединила верёвку, которая соединяла доску с её ногой. Затем она без спасательного жилета нырнула в реку и уже не всплыла. Сапборд для несовершеннолетней взяла в аренду у прокатчиков на пляже её мать, которая наблюдала с берега за дочкой.

"Следователями и криминалистами проведён осмотр места, в ходе которого изъят сапборд и иное оборудование, а также проведён обыск по месту жительства арендатора. Устанавливаются все обстоятельства и лица, виновные в гибели ребёнка", заключили представители ГСУ СК.

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Ранее в Краснодарском крае спасатели нашли тело 33-летней жительницы Санкт-Петербурга, которую унесло в Чёрное море во время катания на сапборде. Девушка была найдена мёртвой спустя восемь дней после того, как потерялась.

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prokat-polet.ru

Владимир Озеров
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