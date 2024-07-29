Девочка погибла во время катания на сапе на глазах у рыдающей на пляже мамы в Подмосковье

14-летняя девочка погибла во время катания на сапборде в Серпухове. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, которые не обеспечивали безопасность жизни и здоровья.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлёкших гибель 14-летней девочки в результате катания на сапборде (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", — рассказали в пресс-службе главного следственного управления по региону.

По информации следствия, 27 июля 2024 года девочка отправилась кататься на сапборде по реке Оке. В какой-то момент ей захотелось окунуться в воду, для чего она отсоединила верёвку, которая соединяла доску с её ногой. Затем она без спасательного жилета нырнула в реку и уже не всплыла. Сапборд для несовершеннолетней взяла в аренду у прокатчиков на пляже её мать, которая наблюдала с берега за дочкой.

"Следователями и криминалистами проведён осмотр места, в ходе которого изъят сапборд и иное оборудование, а также проведён обыск по месту жительства арендатора. Устанавливаются все обстоятельства и лица, виновные в гибели ребёнка", — заключили представители ГСУ СК.