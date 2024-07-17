В Подмосковье ищут голого мужчину, который предлагал покатать на сапе девочек

В Подмосковье полиция ищет мужчину, который голышом плавал на сапборде по Жестылевскому водохранилищу и приставал к детям.

Как рассказали SHOT очевидцы, голого мужчину дети повстречали на водохранилище 16 июля. Трое подростков 13 лет нашли на берегу бревно, сели на него и вместе поплыли по водоёму. В этот момент на сапборде к ним из кустов выплыл абсолютно голый незнакомец. Мужчина предложил покатать детей на своей доске, но те отказались, и нудист уплыл в закат.