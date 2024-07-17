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17 июля, 08:05

В Подмосковье ищут голого мужчину, который предлагал покатать на сапе девочек

В Подмосковье полиция ищет мужчину, который голышом плавал на сапборде по Жестылевскому водохранилищу и приставал к детям.

Как рассказали SHOT очевидцы, голого мужчину дети повстречали на водохранилище 16 июля. Трое подростков 13 лет нашли на берегу бревно, сели на него и вместе поплыли по водоёму. В этот момент на сапборде к ним из кустов выплыл абсолютно голый незнакомец. Мужчина предложил покатать детей на своей доске, но те отказались, и нудист уплыл в закат.

Сейчас извращенца ищут полицейские. По описанию детей составлен фоторобот. Школьники говорят, что нудист был в возрасте.

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А ранее, в начале июля, на набережной Ялты полицейские задержали голого туриста, на него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

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Александра Вишнякова
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