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7 июля, 12:49

Турист-нудист устроил переполох на набережной в Ялте

На набережной Ялты задержали голого туриста за мелкое хулиганство

На набережной Ялты полицейские задержали голого туриста, на него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Об этом рассказала пресс-служба МВД по Республике Крым. На время проверки нудиста задержали.

"Поступило сообщение о неизвестном мужчине, который прогуливается по городской набережной в неподобающем виде — обнажённым, чем вызывает негодование находящихся вокруг граждан. Нарушитель общественного порядка был задержан, им оказался 31-летний приезжий мужчина, который так и не сумел объяснить причины своего вызывающего поведения", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал, что полицейских, устроивших "голую вечеринку" в чужом доме в Якутске, уволили из МВД. Правоохранители занялись там сексом и устроили "голый" бой.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmetsov Alexey

Николай Рюмин
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