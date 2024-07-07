Турист-нудист устроил переполох на набережной в Ялте

На набережной Ялты полицейские задержали голого туриста, на него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Об этом рассказала пресс-служба МВД по Республике Крым. На время проверки нудиста задержали.

"Поступило сообщение о неизвестном мужчине, который прогуливается по городской набережной в неподобающем виде — обнажённым, чем вызывает негодование находящихся вокруг граждан. Нарушитель общественного порядка был задержан, им оказался 31-летний приезжий мужчина, который так и не сумел объяснить причины своего вызывающего поведения", — говорится в сообщении.