Сломал ногу пинками: "Кровавый нудист" зверски избил двух бабушек в Севастополе
SHOT: В Севастополе голый мужчина избил ногами двух пожилых женщин
В Севастополе обнажённый мужчина избил двух пенсионерок. Одну из пожилых женщин он зверски запинал ногами после того, как она упала на бордюр, сообщает SHOT.
Голый мужчина избивает двух пенсионерок в Севастополе. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, нападение произошло в четверг, 27 июня. Голый неадекватный мужчина набросился на пенсионерок на остановке и жёстко "втоптал" обеих в асфальт. Одна из пострадавших не смогла подняться, её доставили в больницу с переломом ноги.
Нападавшему, видимо, было мало издевательств над женщинами, поэтому он следом налетел и на мужчин. Однако получил отпор — представители сильного пола дали ему несколько пинков. После они вызвали полицию, драчуна забрали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По предварительной информации, нападавший находился под действием запрещённых веществ. Севастопольцы рассказали, что агрессор живёт на проспекте Победы и не впервые разгуливает по улицам совсем голый, приставая к прохожим.
А ранее Life.ru рассказывал, что двое москвичей оголились на детской площадке, а один из них начал с кулаками отстаивать своё право на загар перед ошарашенной матерью двоих детей. Девушка начала снимать происходящее на видео, понимая, что вопрос мирно не решить. Она пригрозила москвичам полицией, однако полуголый мужчина набросился на неё с кулаками. Позднее его арестовали на 15 суток.