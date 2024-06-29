Сломал ногу пинками: "Кровавый нудист" зверски избил двух бабушек в Севастополе

В Севастополе обнажённый мужчина избил двух пенсионерок. Одну из пожилых женщин он зверски запинал ногами после того, как она упала на бордюр, сообщает SHOT.

Голый мужчина избивает двух пенсионерок в Севастополе. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, нападение произошло в четверг, 27 июня. Голый неадекватный мужчина набросился на пенсионерок на остановке и жёстко "втоптал" обеих в асфальт. Одна из пострадавших не смогла подняться, её доставили в больницу с переломом ноги.

Нападавшему, видимо, было мало издевательств над женщинами, поэтому он следом налетел и на мужчин. Однако получил отпор — представители сильного пола дали ему несколько пинков. После они вызвали полицию, драчуна забрали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительной информации, нападавший находился под действием запрещённых веществ. Севастопольцы рассказали, что агрессор живёт на проспекте Победы и не впервые разгуливает по улицам совсем голый, приставая к прохожим.