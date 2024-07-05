В МВД Якутии наказали пару полицейских, которые устроили голую вакханалию в чужом доме
Полицейских, устроивших пьяную вечеринку в чужом доме в Якутске, уволили из МВД
Двое сотрудников Министерства внутренних дел по Якутску, которые занялись сексом в чужом доме и устроили "голый" бой, были уволены из органов. Об этом говорится в пресс-службе регионального ведомства.
"По результатам проведённой служебной проверки 3 июля двое сотрудников Следственного управления МУ МВД России "Якутское" были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Руководитель данного подразделения привлечён к строгой дисциплинарной ответственности", — сказано в публикации. В МВД обещали продолжить дисциплинарную работу со штатом сотрудников.
Напомним, о том, что невменяемая парочка перепутала дома, влезла к соседям и принялась отдыхать там, стало известно в конце июня. Когда жильцы вернулись, то надравшиеся кутилы попытались их выгнать и ожидаемо были засняты на камеру. Потом оказалось, что безобразие учинили двое сотрудников Следственного управления МВД "Якутское".
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