"Уберите его!": Пьяный челябинец попытался утопить девочку на пляже

На Шершнёвском водохранилище в Челябинске пьяный мужчина попытался утопить ребёнка. На видео, которое опубликовали местные паблики, запечатлено, как местный житель подходит к девочке на мелководье и начинает валить её в воду.

Пьяный челябинец попытался утопить девочку на пляже. Видео © Telegram / Наш Челябинск

К счастью, вовремя подоспела мать: женщина вытащила дочь и закричала, прося о помощи. К мужчине подошли другие купающиеся и выволокли его из воды. Как сообщает Ura.ru, его задержали, после чего арестовали на десять суток.

"Сообщение от очевидцев поступило вечером 19 июня. Полицейские оперативно отработали и задержали мужчину 1962 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения", — отметили в МВД.