Развратная "Ирония судьбы": Пьяные полицейские занялись сексом в чужом доме и устроили "голый" бой с хозяином В Якутске пьяные полицейские учинили разврат в чужом доме и подрались с хозяином 28 июня, 14:25 В Якутске пьяная компания пробралась в чужой дом и продолжила свой отдых. Обложка © VK / Гулаг

В Якутске пьяная компания пробралась в чужой дом и продолжила свой отдых. А когда вернулись хозяева, то нарушители попытались их прогнать. Владельцы дома засняли происходящее на камеру. В региональном МВД начали проверку по факту незаконного проникновения в жилище.

В Якутске пьяная компания пробралась в чужой дом и продолжила свой отдых. Видео © VK / Гулаг

"В настоящий момент личности данных лиц установлены. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", — говорится в тексте.

Среди нарушителей оказалась одна женщина. На кадрах она попыталась уползти от появившихся в дверях хозяев помещения. А её полуголый приятель на всякий случай попробовал надавать тумаков незнакомцам. Однако в пьяном состоянии он не смог твёрдо устоять на ногах — и драка не состоялась.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошёл в ночь с 21 на 22 июня в районе Марха. А нарушителями были полицейские. Они арендовали для своего загула соседний участок, но перепутали дом и вломились не туда. В отношении весельчаков в погонах проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина отбилась от мужчины, который попытался её изнасиловать. Жительница Люберец ловила злоумышленника вместе с соседями.

Авторы Татьяна Миссуми