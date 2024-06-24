Многодетный гэтэашник попал за решётку за угон патрульной машины с полицейским на капоте
В Уфе арестовали мужчину, угнавшего патрульную машину во время драки с полицией
Угнавший служебную машину в Уфе Павел Коврижников. Обложка © Telegram / SHOT
В Уфе арестовали мужчину, который угнал патрульную машину, пока прибывшие на ней полицейские разнимали драку. Как сообщает SHOT, 29-летнего Павла Коврижникова отправил в СИЗО Орджоникидзевский районный суд башкирской столицы. При этом мужчине грозит до семи лет колонии.
Угнавший служебную машину в Уфе Павел Коврижников. Видео © Telegram / SHOT
К слову, за спиной у Коврижникова уже имеются две судимости: за пьяную езду без прав и кражу. В 2015-м он украл девять бутылок водки, столько же бутылок пивка и пару тысяч из местного магазина. У мужчины четверо детей, однако суд это не разжалобило — и злоумышленник отправился в СИЗО.
Напомним, толпа неадекватов напала на мужчину у стадиона в Уфе и пыталась затоптать его. Беднягу спасли прибывшие полицейские, которым пришлось вступить в схватку с нападавшими. В ходе драки Коврижников угнал служебную машину, протащив полицейского по асфальту. Его оперативно задержали и возбудили на него уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".