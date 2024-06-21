Прыткий уфимец угнал у полицейских авто, пока они спасали мужчину от разъярённой компании

В Уфе полицейские спасли мужчину от толпы пьяных неадекватов, но лишились служебного автомобиля. Один из напавших угнал машину, пока сотрудники отбивались от его друзей. Об этом сообщает SHOT.

Житель Уфы угнал у полицейских автомобиль, пока они разнимали драку. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в ночь на 21 июня пьяная компания напала на местного жителя на улице Комарова, напротив стадиона "Нефтяник". Мужчину чуть не втоптали в асфальт, но, к счастью, быстро подоспели полицейские.

Однако во время потасовки один из напавших юрко запрыгнул в патрульное авто и, вдавив педаль газа в пол, протащил по асфальту полицейского, который пытался его остановить. Впрочем, уехать далеко он не смог и был оперативно задержан. Машина не получила повреждений.

В ближайшее время на угонщика возбудят уголовное дело по 166-й статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела на всю агрессивную компанию по ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Максимальное наказание по ней составляет десять лет колонии.