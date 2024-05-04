В Петербурге каршеринг рухнул в котлован, уходя от полицейской погони 4 мая, 16:56 В Петербурге автомобиль уходил от погони ДПС и упал в котлован. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге автомобиль каршеринга на полной скорости упал в котлован, уходя от полицейской погони на Московском шоссе. Об этом сообщает Mash на Мойке, публикуя кадры падения.

В Петербурге автомобиль уходил от погони ДПС и упал в котлован. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Водитель "фольксвагена" не стал останавливаться по требованию ДПС и пронёсся мимо поста, после чего за ним выехал полицейский патруль. Уходя от преследования, иномарка влетела на территорию стройплощадки и ударилась об ограждение, после чего её подбросило вверх, и она упала в котлован.

В салоне машины находились водитель и два пассажира, все они граждане другого государства возрастом 21–22 года. Сидевший за рулём "гонщик" не пострадал, два его приятеля доставлены в больницу в среднем и тяжёлом состоянии. Полиция проводит проверку.

Ранее также сообщалось, что авария с двумя школьниками на мотоцикле произошла во Всеволожском районе Ленинградской области. Подростки ехали в направлении деревни Новосаратовки на мотоцикле "Лифан". Автомобиль "Опель", двигавшийся в ту же сторону, свернул направо и протаранил парней. Один из них погиб, за жизнь второго борются врачи.

Авторы Татьяна Миссуми