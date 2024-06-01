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Регион
1 июня, 18:46

Под Красноярском двое подростков угнали отцовскую "Волгу" и разбились насмерть

Mash: В Красноярском крае двое подростков разбились на угнанной у отца "Волге"

В Красноярском крае недавно случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизни двоих несовершеннолетних. Как передаёт телеграм-канал Kras Mash, чудовищная авария произошла в Байките.

По данным канала, двое подростков 13 и 14 лет решили покататься с друзьями на отцовской "Волге" и угнали её. В какой-то момент они вылетели с дороги и перевернулись в кювет.

В результате два человека погибли, ещё двоих госпитализировали. Также сообщается, что ещё один не пострадал.

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Ранее Life.ru писал, что в Новосибирской области легковой автомобиль врезался лоб в лоб в фуру. Момент страшной аварии попал на видео.

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Telegram / МВД 24

Алексей Соловьёв
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