Под Красноярском двое подростков угнали отцовскую "Волгу" и разбились насмерть

В Красноярском крае недавно случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизни двоих несовершеннолетних. Как передаёт телеграм-канал Kras Mash, чудовищная авария произошла в Байките.

По данным канала, двое подростков 13 и 14 лет решили покататься с друзьями на отцовской "Волге" и угнали её. В какой-то момент они вылетели с дороги и перевернулись в кювет.

В результате два человека погибли, ещё двоих госпитализировали. Также сообщается, что ещё один не пострадал.