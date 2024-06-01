Под Красноярском двое подростков угнали отцовскую "Волгу" и разбились насмерть
Mash: В Красноярском крае двое подростков разбились на угнанной у отца "Волге"
В Красноярском крае недавно случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизни двоих несовершеннолетних. Как передаёт телеграм-канал Kras Mash, чудовищная авария произошла в Байките.
По данным канала, двое подростков 13 и 14 лет решили покататься с друзьями на отцовской "Волге" и угнали её. В какой-то момент они вылетели с дороги и перевернулись в кювет.
В результате два человека погибли, ещё двоих госпитализировали. Также сообщается, что ещё один не пострадал.
Ранее Life.ru писал, что в Новосибирской области легковой автомобиль врезался лоб в лоб в фуру. Момент страшной аварии попал на видео.
Telegram / МВД 24