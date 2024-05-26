В Кузбассе после ДТП с автобусом госпитализировали четырёх человек, включая подростков

После аварии с автобусом в Новокузнецке в Кузбассе госпитализировано четыре человека, из них двое — несовершеннолетние. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.

"Госпитализированы женщины 1954, 1973 года рождения, две несовершеннолетние 2010 года рождения", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".