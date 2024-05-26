В Кузбассе после ДТП с автобусом госпитализировали четырёх человек, включая подростков
После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали четырёх человек
ДТП с автобусом в Кузбассе. Обложка © Telegram / МЧС Кемеровской области — Кузбасса
После аварии с автобусом в Новокузнецке в Кузбассе госпитализировано четыре человека, из них двое — несовершеннолетние. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.
"Госпитализированы женщины 1954, 1973 года рождения, две несовершеннолетние 2010 года рождения", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".
Ранее Life.ru сообщал, что пассажирский автобус съехал с проезжей части и столкнулся с ограждением. В результате происшествия пострадало девять человек. Их состояние врачи оценивали как средней степени тяжести.