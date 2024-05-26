В Калининграде пассажирский автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавший

Рейсовый автобус, внутри которого было 10 пассажиров, врезался в автомобиль KIA в Калининграде. Водитель легковушки находится в больнице. О происшествии сообщает пресс-служба регионального УМВД в телеграм-канале.

KIA после столкновения. Фото © Telegram / МВД 39

По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя KIA 2004 года рождения, который выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

"В момент ДТП в общественном транспорте находились 10 человек, никто из них не пострадал. Водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу. В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.