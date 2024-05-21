Чудом уцелевшую в ДТП с фонарным столбом россиянку позвали замуж прямо у разбитого авто

По данным телеграм-канала, на "ладу-гранту" 23-летней Регины, которая ехала на защиту диплома, упал фонарный столб. Девушка чудом не пострадала. После аварии она улыбалась и хохотала. По словам Регины, ей дали небольшую отсрочку к защите диплома и теперь у неё будет больше времени, чтобы подучить материал. К месту ДТП оперативно прибыл молодой человек девушки, который решил утешить её оригинальным способом: встал на колено и сделал предложение руки и сердца. Регина в ответ сказала заветное "да". При этом обрушение произошло из-за того, что грузовик, перевозивший павильон, задел им трос, натянутый через дорогу между двумя столбами.