Чудом уцелевшую в ДТП с фонарным столбом россиянку позвали замуж прямо у разбитого авто
SHOT: Жительницу Тюмени позвали замуж сразу после жуткого ДТП с фонарным столбом
Регина с помолвочным кольцом на фоне разбитой машины. Обложка © Telegram / SHOT
Жительницу Тюмени позвали замуж сразу после того, как она попала в ДТП с фонарным столбом. Подробности истории узнал SHOT.
Момент падения фонарного столба на машину жительницы Тюмени. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, на "ладу-гранту" 23-летней Регины, которая ехала на защиту диплома, упал фонарный столб. Девушка чудом не пострадала. После аварии она улыбалась и хохотала. По словам Регины, ей дали небольшую отсрочку к защите диплома и теперь у неё будет больше времени, чтобы подучить материал. К месту ДТП оперативно прибыл молодой человек девушки, который решил утешить её оригинальным способом: встал на колено и сделал предложение руки и сердца. Регина в ответ сказала заветное "да". При этом обрушение произошло из-за того, что грузовик, перевозивший павильон, задел им трос, натянутый через дорогу между двумя столбами.
Машина Регины после падения фонарного столба. Фото © Telegram / SHOT
А ранее Life.ru рассказывал, что уральский боксёр Олег Смирнов сделал предложение девушке-кикбоксерше прямо на ринге. Спортсмен попросил руки и сердца после финального поединка на первенстве Свердловской области по боксу среди молодёжи.