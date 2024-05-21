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Регион
21 мая, 14:24

Чудом уцелевшую в ДТП с фонарным столбом россиянку позвали замуж прямо у разбитого авто

SHOT: Жительницу Тюмени позвали замуж сразу после жуткого ДТП с фонарным столбом

Регина с помолвочным кольцом на фоне разбитой машины. Обложка © Telegram / SHOT

Регина с помолвочным кольцом на фоне разбитой машины. Обложка © Telegram / SHOT

Жительницу Тюмени позвали замуж сразу после того, как она попала в ДТП с фонарным столбом. Подробности истории узнал SHOT.

Момент падения фонарного столба на машину жительницы Тюмени. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, на "ладу-гранту" 23-летней Регины, которая ехала на защиту диплома, упал фонарный столб. Девушка чудом не пострадала. После аварии она улыбалась и хохотала. По словам Регины, ей дали небольшую отсрочку к защите диплома и теперь у неё будет больше времени, чтобы подучить материал. К месту ДТП оперативно прибыл молодой человек девушки, который решил утешить её оригинальным способом: встал на колено и сделал предложение руки и сердца. Регина в ответ сказала заветное "да". При этом обрушение произошло из-за того, что грузовик, перевозивший павильон, задел им трос, натянутый через дорогу между двумя столбами.

Машина Регины после падения фонарного столба. Фото © Telegram / SHOT

Машина Регины после падения фонарного столба. Фото © Telegram / SHOT

А ранее Life.ru рассказывал, что уральский боксёр Олег Смирнов сделал предложение девушке-кикбоксерше прямо на ринге. Спортсмен попросил руки и сердца после финального поединка на первенстве Свердловской области по боксу среди молодёжи.

Раскрыт подвох публичного предложения руки, который может обернуться ошибкой всей жизни
Раскрыт подвох публичного предложения руки, который может обернуться ошибкой всей жизни
Наталья Исакова
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