В Новокузнецке автобус въехал в ограждение, пострадали девять человек

В Новокузнецке Кемеровской области автобус съехал с дороги и врезался в ограждение, в результате пострадали девять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 26 мая, заявили в региональном управлении СК.

В Новокузнецке автобус въехал в ограждение. Фото © Telegram / МЧС Кемеровской области — Кузбасса

"Водитель автобуса, двигаясь по маршруту, допустив съезд вправо с проезжей части, наехал на ограждение железной дороги, расположенной рядом с одним из торгово-офисных центров города. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало девять человек, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь", — отметили в ведомстве.

В Новокузнецке автобус въехал в ограждение. Фото © Telegram / МЧС Кемеровской области — Кузбасса

В свою очередь прокуратура Кемеровской области организовала проверку. По данным ТАСС, среди пострадавших, которые находятся в состоянии средней степени тяжести, минимум четверо несовершеннолетних.

В Новокузнецке автобус въехал в ограждение. Фото © Telegram / МЧС Кемеровской области — Кузбасса