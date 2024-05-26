В Новокузнецке автобус въехал в ограждение, пострадали девять человек
В Новокузнецке автобус въехал в ограждение. Обложка © Telegram / МЧС Кемеровской области — Кузбасса
В Новокузнецке Кемеровской области автобус съехал с дороги и врезался в ограждение, в результате пострадали девять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 26 мая, заявили в региональном управлении СК.
"Водитель автобуса, двигаясь по маршруту, допустив съезд вправо с проезжей части, наехал на ограждение железной дороги, расположенной рядом с одним из торгово-офисных центров города. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало девять человек, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь", — отметили в ведомстве.
В свою очередь прокуратура Кемеровской области организовала проверку. По данным ТАСС, среди пострадавших, которые находятся в состоянии средней степени тяжести, минимум четверо несовершеннолетних.
Ранее Life.ru писал, что в Иркутской области машина столкнулась с микроавтобусом, который перевозил вахтовиков. В результате аварии пострадало десять человек.