Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 12:49

В Новокузнецке автобус въехал в ограждение, пострадали девять человек

В Новокузнецке автобус въехал в ограждение. Обложка © Telegram / МЧС Кемеровской области — Кузбасса

В Новокузнецке автобус въехал в ограждение. Обложка © Telegram / МЧС Кемеровской области — Кузбасса

В Новокузнецке Кемеровской области автобус съехал с дороги и врезался в ограждение, в результате пострадали девять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 26 мая, заявили в региональном управлении СК.

В Новокузнецке автобус въехал в ограждение. Фото © Telegram / МЧС Кемеровской области — Кузбасса

В Новокузнецке автобус въехал в ограждение. Фото © Telegram / МЧС Кемеровской области — Кузбасса

"Водитель автобуса, двигаясь по маршруту, допустив съезд вправо с проезжей части, наехал на ограждение железной дороги, расположенной рядом с одним из торгово-офисных центров города. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало девять человек, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь", — отметили в ведомстве.

В Новокузнецке автобус въехал в ограждение. Фото © Telegram / МЧС Кемеровской области — Кузбасса

В Новокузнецке автобус въехал в ограждение. Фото © Telegram / МЧС Кемеровской области — Кузбасса

В свою очередь прокуратура Кемеровской области организовала проверку. По данным ТАСС, среди пострадавших, которые находятся в состоянии средней степени тяжести, минимум четверо несовершеннолетних.

В Новокузнецке автобус въехал в ограждение. Фото © Telegram / МЧС Кемеровской области — Кузбасса

В Новокузнецке автобус въехал в ограждение. Фото © Telegram / МЧС Кемеровской области — Кузбасса

В Приморье мужчина погиб, выпав из вылетевшей в кювет кареты скорой помощи
В Приморье мужчина погиб, выпав из вылетевшей в кювет кареты скорой помощи

Ранее Life.ru писал, что в Иркутской области машина столкнулась с микроавтобусом, который перевозил вахтовиков. В результате аварии пострадало десять человек.

Никита Осипов
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров