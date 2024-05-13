В Краснодаре мужчина напал на участника СВО, а потом — на полицейского в участке

На жителя Краснодара, напавшего на участника спецоперации (СВО), завели сразу два уголовных дела, в том числе по факту избиения сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным следствия, 31-летний фигурант дела напал на бойца СВО в минувшую среду, 8 мая, на улице Радио. Мужчина ударил потерпевшего в колено и живот. На следующий день злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции, где он нанёс не менее двух ударов в область туловища оперуполномоченному уголовного розыска. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, а также занимаются сбором всех доказательств.