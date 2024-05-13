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13 мая, 10:14

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения участника СВО в Екатеринбурге

Александр Бастрыкин, 2022 год. Обложка © Kremlin.ru

Александр Бастрыкин, 2022 год. Обложка © Kremlin.ru

В Екатеринбурге толпа избила участника спецоперации, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, он будет ожидать доклада.

Избиение участника СВО в Екатеринбурге. Видео © Telegram / "Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург"

"Потерпевший не являлся стороной конфликта, он вступился за друга", — подчёркивается в сообщении.

Как пишут местные СМИ, потасовка произошла 11 мая на улице Волгоградской. Ветеран СВО получил удар бутылкой по голове, и, судя по видео, также нападавшие использовали биты. Позднее один из обидчиков предложил пострадавшему полмиллиона рублей, чтобы урегулировать конфликт, но тот отказался.

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Ранее в Иваново похитили и избили человека, позднее его голое тело нашли в одной из деревень. Виновниками оказались двое ранее судимых мужчин. Им предъявили обвинения.

Матвей Константинов
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