Гонялись всем двором: В Подмосковье женщина отбилась от насильника и помогла его поймать

В Подмосковье женщина отбилась от мужчины, который попытался её изнасиловать. Как сообщает SHOT, жительница Люберец ловила злоумышленника вместе с соседями.

Жительница Люберец идёт за маньяком, который попытался её изнасиловать. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, 24 июня мужчина напал на жительницу Люберец Светлану во дворе жилого комплекса (ЖК) "Коренёвский форт". Женщина рассказала, что вышла на пробежку и возле лесополосы неизвестный неадекват набросился на неё и потащил в глубь леса. Там злоумышленник трогал её, целовал, попытался раздеть и надругаться.

Насильник, который напал на жительницу Люберец. Фото © SHOT

Женщине удалось спастись благодаря тому, что она ударила насильника ногой в пах. После этого сразу побежала обратно к дому и вызвала полицейских. Напавший даже не попытался скрыться. К слову, ловить насильника помогали соседи. Неравнодушные жители гонялись за ним по двору и, когда тот выбился из сил, заломили ему руки и повалили на землю. Затем в ЖК приехали сотрудники Росгвардии, которые увезли мужчину в отдел.

Сам злоумышленник заявил, что хотел ограбить женщину. Однако на тот момент у неё с собой был только телефон — его маньяк не тронул. Местные жители рассказали, что этот же мужчина ранее выслеживал другую женщину. По их словам, злоумышленник наворачивал за ней много кругов по территории ЖК.