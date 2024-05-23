В Москве иностранец пытался изнасиловать девушку, но она обратила его в бегство
В Москве задержали иностранца, который пытался изнасиловать девушку
В столице гражданин Киргизии совершил нападение на девушку и предпринял попытку сексуального насилия над ней, угрожая убийством. Однако жертва оказалась не так проста и стала отбиваться, в итоге обратив насильника в бегство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Москвы.
В Москве иностранец напал на девушку и попытался её изнасиловать. Видео © Telegram / Столичный СК
"20 мая 2024 года фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного на улице Дыбенко в городе Москве, напал на ранее незнакомую девушку и, угрожая убийством, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. После чего, применив насилие, попытался изнасиловать потерпевшую. Однако девушка оказала активное сопротивление, в связи с чем злоумышленник скрылся с места преступления", — говорится в публикации.
Московские следователи установили личность нападавшего и задержали. Преступником оказался гражданин Киргизии, ему уже предъявили обвинение. Сегодня следствие направит суду ходатайство о его заключении под стражу. Кроме того, его проверят на причастность к другим изнасилованиям в Москве. Возбуждено уголовное дело в рамках статей "Покушение на изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Столичная прокуратура взяла дело на контроль.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как следствию удалось раскрыть преступление, которое произошло почти 20 лет назад, — дело об убийстве молодой девушки. Трагедия произошла в 2005 году, когда злоумышленник напал на 22-летнюю Наталью, уволок её в один из подъездов на Вознесенском проспекте, где надругался над ней, после чего задушил, оставив тело с многочисленными травмами головы.
Telegram / Столичный СК