В Москве иностранец пытался изнасиловать девушку, но она обратила его в бегство

В столице гражданин Киргизии совершил нападение на девушку и предпринял попытку сексуального насилия над ней, угрожая убийством. Однако жертва оказалась не так проста и стала отбиваться, в итоге обратив насильника в бегство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Москвы.

В Москве иностранец напал на девушку и попытался её изнасиловать. Видео © Telegram / Столичный СК

"20 мая 2024 года фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного на улице Дыбенко в городе Москве, напал на ранее незнакомую девушку и, угрожая убийством, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. После чего, применив насилие, попытался изнасиловать потерпевшую. Однако девушка оказала активное сопротивление, в связи с чем злоумышленник скрылся с места преступления", — говорится в публикации.

Московские следователи установили личность нападавшего и задержали. Преступником оказался гражданин Киргизии, ему уже предъявили обвинение. Сегодня следствие направит суду ходатайство о его заключении под стражу. Кроме того, его проверят на причастность к другим изнасилованиям в Москве. Возбуждено уголовное дело в рамках статей "Покушение на изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Столичная прокуратура взяла дело на контроль.