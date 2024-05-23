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23 мая, 15:51

В Москве иностранец пытался изнасиловать девушку, но она обратила его в бегство

В Москве задержали иностранца, который пытался изнасиловать девушку

В столице гражданин Киргизии совершил нападение на девушку и предпринял попытку сексуального насилия над ней, угрожая убийством. Однако жертва оказалась не так проста и стала отбиваться, в итоге обратив насильника в бегство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Москвы.

В Москве иностранец напал на девушку и попытался её изнасиловать. Видео © Telegram / Столичный СК

"20 мая 2024 года фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного на улице Дыбенко в городе Москве, напал на ранее незнакомую девушку и, угрожая убийством, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. После чего, применив насилие, попытался изнасиловать потерпевшую. Однако девушка оказала активное сопротивление, в связи с чем злоумышленник скрылся с места преступления", говорится в публикации.

Московские следователи установили личность нападавшего и задержали. Преступником оказался гражданин Киргизии, ему уже предъявили обвинение. Сегодня следствие направит суду ходатайство о его заключении под стражу. Кроме того, его проверят на причастность к другим изнасилованиям в Москве. Возбуждено уголовное дело в рамках статей "Покушение на изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Столичная прокуратура взяла дело на контроль.

Жуткая история с пытками голой девочки шокером вылилась в уголовное дело, насильникам 15 и 16 лет
Жуткая история с пытками голой девочки шокером вылилась в уголовное дело, насильникам 15 и 16 лет

Ранее Life.ru рассказывал о том, как следствию удалось раскрыть преступление, которое произошло почти 20 лет назад, — дело об убийстве молодой девушки. Трагедия произошла в 2005 году, когда злоумышленник напал на 22-летнюю Наталью, уволок её в один из подъездов на Вознесенском проспекте, где надругался над ней, после чего задушил, оставив тело с многочисленными травмами головы.

Обложка ©

Telegram / Столичный СК

Юрий Лысенко
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