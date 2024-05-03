В Петербурге поймали насильника, убившего девушку почти 20 лет назад
В Санкт-Петербурге следователям удалось раскрыть преступление почти 20-летней давности, жертвой которого стала молодая девушка. Как пишет "Mash на Мойке", в 2005 году неизвестный выбрал своей целью 22-летнюю Наталью: он преследовал жертву, догнал и затащил её в подъезд на Вознесенском проспекте, где изнасиловал и задушил. На теле убитой обнаружили множественные травмы головы.
Только сейчас вскрылась личность изверга: им оказался 52-летний Анатолий, у которого крайне богатая криминальная история. Так, его уже судили за хищение, хулиганство и разбой, а через два года после убийства — за умышленное причинение вреда здоровью. Освободившись в 2022 году, он совершил ещё один разбой, из-за чего находится в СИЗО "Кресты". Насильнику предъявили очередное обвинение по факту убийства девушки, он находится под стражей.
Ранее петербургские следователи раскрыли другое страшное преступление, произошедшее всего через год после расправы над Натальей. Тогда некто изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Виновником оказался 52-летний уроженец одной из бывших республик СССР, который уже отбывает наказание на Ямале.
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