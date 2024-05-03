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3 мая, 08:33

В Петербурге поймали насильника, убившего девушку почти 20 лет назад

В Санкт-Петербурге следователям удалось раскрыть преступление почти 20-летней давности, жертвой которого стала молодая девушка. Как пишет "Mash на Мойке", в 2005 году неизвестный выбрал своей целью 22-летнюю Наталью: он преследовал жертву, догнал и затащил её в подъезд на Вознесенском проспекте, где изнасиловал и задушил. На теле убитой обнаружили множественные травмы головы.

Только сейчас вскрылась личность изверга: им оказался 52-летний Анатолий, у которого крайне богатая криминальная история. Так, его уже судили за хищение, хулиганство и разбой, а через два года после убийства — за умышленное причинение вреда здоровью. Освободившись в 2022 году, он совершил ещё один разбой, из-за чего находится в СИЗО "Кресты". Насильнику предъявили очередное обвинение по факту убийства девушки, он находится под стражей.

В Петербурге ищут насильника, который дважды надругался над шестиклассницей
В Петербурге ищут насильника, который дважды надругался над шестиклассницей

Ранее петербургские следователи раскрыли другое страшное преступление, произошедшее всего через год после расправы над Натальей. Тогда некто изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Виновником оказался 52-летний уроженец одной из бывших республик СССР, который уже отбывает наказание на Ямале.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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