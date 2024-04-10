В Петербурге ищут насильника, который дважды надругался над шестиклассницей

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства изнасилования 12-летней школьницы. По данным АН "Оперативное прикрытие", трагедия вскрылась, когда родители привезли свою дочь-шестиклассницу на осмотр к врачу.

Со слов самой девочки, злоумышленник надругался над ней дважды — сперва в неустановленной квартире в районе Московского вокзала, а спустя несколько дней — в туалете кинотеатра на Октябрьской улице в районе Колпино. Школьница смогла назвать имя и описать приметы подозреваемого, на вид насильнику 20 лет, рост около 175 см, темноволосый. Сейчас его разыскивает полиция.

При каких обстоятельствах девочка познакомилась со злоумышленником и почему не заявила о произошедшем сразу после первого надругательства, предстоит выяснить оперативникам.