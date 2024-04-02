В Якутии педофил изнасиловал дочь знакомой, дождавшись, пока она останется одна

В Якутии суд вынес приговор жителю посёлка Белая Гора (Абыйский улус) по делу об изнасиловании малолетнего ребёнка. Педофила осудили на 14 лет колонии строгого режима. Девочке на момент совершения преступления в декабре прошлого года было всего 13 лет. Узнав, что мать юной якутянки отсутствовала дома, её знакомый решил этим воспользоваться.

Преступник вошёл в дом и начал приставать. Воспользовавшись тем, что ребёнок не может физически дать отпор, мужчина насильно совершил с ней действия сексуального характера и изнасиловал, после чего сбежал. Девочка сразу рассказала обо всём маме, и та пошла в полицию писать заявление.

"Задержали его быстро и сразу же поместили под стражу. А затем начался сбор и закрепление всех доказательств по делу. Злоумышленнику предъявили обвинение за изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, и по статье об иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", — пишет Kp.ru.