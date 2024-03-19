Лидера сатанинской группы Liber666 по прозвищу Носферату Злой задержали в подмосковном Красногорске по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщает СК РФ, злоумышленник на протяжении года совращал 14-летнюю девочку.

Сатаниста и нациста из Подмосковья задержали за педофилию. Видео © СК РФ

Следователи подозревают сатаниста в четырёх эпизодах изнасилования девушки, которые произошли в 2022 году. Жертва из страха обратилась в правоохранительные органы не сразу, а спустя продолжительное время. Мужчина задержан, в его квартире прошли обыски. В отношении его возбуждено дело по части 3 статьи 131 ("Изнасилование несовершеннолетней") и части 3 статьи 132 ("Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней") УК РФ.

У себя в соцсетях Носферату Злой называл Адольфа Гитлера "главой новой религии" и призывал к свержению власти и терактам, пишут "Известия".