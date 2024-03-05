В Башкортостане больной сатанист убил и съел сердце пенсионера, чтобы вылечиться
В Куюргазинском районе Башкортостана сатанист вырезал и съел сердце пожилого мужчины, выполняя "волю тёмных сил". Об этом сообщает Mash Batash.
Как рассказал убийца по имени Эркинжон, он желал вылечить своё больное сердце и ради этого заключил сделку с дьяволом. Условия договора были таковы: сатанисту требовалось убить человека, который тоже в прошлом пошёл на сговор с нечистым. В итоге его жертвой стал случайный пенсионер. Неадекват ворвался к нему в дом и нанёс три удара топором, после чего вырезал сердце.
Финальную часть "кровавого ритуала" Эркинжон совершил на автобусной остановке. Всё недоеденное он отдал старушке, которая ждала рядом автобус, и попросил похоронить. Сейчас "пожиратель" уже задержан, он во всём сознался. Преступника арестовали на два месяца.
Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте с "высшими силами" — в Таиланде упавшая статуя Будды убила святотатца. Невидимая мощь покарала мужчину, когда тот принялся ломать святыни местного храма и кидаться на монахов. Одна из статуй, которые он пытался повалить, рухнула на него и пронзила грудь острым наконечником.
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