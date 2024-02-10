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Мстительный охотник месяцами ел изуродовавшую его медведицу

Daily Mail: В Швеции охотник съел медведицу, которая откусила ему щёку и нос

10 февраля, 10:31
В Швеции медведица откусила часть щеки и носа у охотника. Обложка © Shutterstock

В Швеции медведица откусила часть щеки и носа у охотника. Обложка © Shutterstock

В Швеции медведица напала на мужчину и растерзала ему лицо, но пострадавший смог отомстить животному, сделав из него фарш на пирожки. Об этом пишет Daily Mail.

Пер Сундстрем с сыном. Фото © X / BGLand24

Пер Сундстрем с сыном. Фото © X / BGLand24

42-летний Пер Сундстрем вместе с приятелями и 14-летним сыном поехал на охоту. В лесу на компанию внезапно напала медведица. Она бросилась на Сундстрема и вцепилась ему в лицо. Подросток попытался защитить отца и ударил по голове хищника, который тут же переключился на мальчика и начал грызть его руку.

Охотники успели схватить ружьё и застрелить медведицу. На место были вызваны медики, которые доставили сына с отцом в больницу на вертолёте. Хирурги прооперировали подростку руку, а мужчине потребовалась пересадка кожи, так как хищник откусил у него часть щеки и носа.

Как рассказал изданию пострадавший, отомстить медведице всё же удалось. Знакомые семьи застрелили животное и разделали тушу. Мясо отдали жене Сундстрема. Несколько месяцев всё семейство готовило фарш на пирожки, гуляши и другие мясные блюда.

Амурский тигр пробудил медведя от зимней спячки в заповеднике Хабаровского края
Амурский тигр пробудил медведя от зимней спячки в заповеднике Хабаровского края

Ранее сообщалось, что в городе Вязьме Смоленской области знаменитый медведь Балу, 20 лет проживший в клетке у придорожного кафе, растерзал мужчину. В тот день 47-летний Феликс К. решил почистить крышу заведения от снега, однако он упал на клетку, после чего косолапый напал на свою жертву.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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