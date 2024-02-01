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1 февраля, 14:06

Под Смоленском медведь убил упавшего на его клетку рабочего, чистившего снег на крыше кафе

В Вязьме проживавший в клетке у придорожного кафе медведь растерзал рабочего

Работа Прокуратуры и Следственного комитета на месте убийства медведем мужчины под Смоленском. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Работа Прокуратуры и Следственного комитета на месте убийства медведем мужчины под Смоленском. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В городе Вязьме Смоленской области знаменитый медведь Балу, 20 лет проживший в клетке у придорожного кафе, растерзал мужчину. По данным Mash, в тот день 47-летний Феликс К. решил почистить крышу заведения от снега, однако он упал на клетку, после чего косолапый напал на мужчину.

Медведь Балу, загрызший мужчину в Смоленской области. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Медведь Балу, загрызший мужчину в Смоленской области. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Причиной смерти рабочего стала остановка сердца: предварительно, он попросту не выдержал жуткой боли. Само животное теперь решено усыпить. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. К слову, кафе всё ещё продолжает работать.

Балу прожил в этом вольере около 20 лет, всё это время гости могли его кормить и фотографировать. В то же время зоозащитники то и дело били тревогу из-за издевательств над животным и его содержания в плохих условиях и постоянном стрессе. Хозяин косолапого просто постоянно оплачивал штрафы и забывал о претензиях.

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Матвей Константинов
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