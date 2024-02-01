Под Смоленском медведь убил упавшего на его клетку рабочего, чистившего снег на крыше кафе
В Вязьме проживавший в клетке у придорожного кафе медведь растерзал рабочего
Работа Прокуратуры и Следственного комитета на месте убийства медведем мужчины под Смоленском. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В городе Вязьме Смоленской области знаменитый медведь Балу, 20 лет проживший в клетке у придорожного кафе, растерзал мужчину. По данным Mash, в тот день 47-летний Феликс К. решил почистить крышу заведения от снега, однако он упал на клетку, после чего косолапый напал на мужчину.
Медведь Балу, загрызший мужчину в Смоленской области. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Причиной смерти рабочего стала остановка сердца: предварительно, он попросту не выдержал жуткой боли. Само животное теперь решено усыпить. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. К слову, кафе всё ещё продолжает работать.
Балу прожил в этом вольере около 20 лет, всё это время гости могли его кормить и фотографировать. В то же время зоозащитники то и дело били тревогу из-за издевательств над животным и его содержания в плохих условиях и постоянном стрессе. Хозяин косолапого просто постоянно оплачивал штрафы и забывал о претензиях.
Ранее в Хабаровске стая бездомных собак загрызла мужчину. Животные набросились на жертву у остановки общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело.