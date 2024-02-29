Моментальная карма: Статуя Будды "убила" богохульника из Таиланда В Таиланде мужчина погиб при падении статуи Будды в храме 29 февраля, 16:01 В Таиланде статуя Будды убила мужчину. Обложка © X / Newswav

В Таиланде мужчина погиб после падения статуи Будды. "Карма" настигла его, когда он начал крушить святыни в местном храме и нападать на монахов, сообщает издание The Thaiger.

В Таиланде статуя Будды убила мужчину. Фото © X / Newswav

Всё произошло в провинции Чонбури 27 февраля. Мужчина набросился на священнослужителя, а затем заперся в главном зале буддийского храма и начал разрушать установленные там статуи. Одна из них упала на него и вонзилась острым концом прямо в грудь. Нарушитель скончался на месте.

Как выяснила полиция, мужчина проживал при храме, куда его пригласил один из монахов. В день трагедии священнослужитель предложил постояльцу наркотики. Когда тот принял вещества, то сразу впал в агрессивное состояние и накинулся на своего "благодетеля", который едва успел скрыться в подсобном помещении. Сейчас служителя буддийского храма отстранили от работы, он также был вынужден отказаться от своего духовного сана из-за подозрений полиции в распространении наркотических веществ.

Аналогичный случай произошёл в Таиланде летом прошлого года. 200-килограммовая статуя "счастливого Будды" упала на двух храмовых служащих. Один пострадавший был доставлен в больницу с травмой ноги, а второй умер на месте.

Авторы Татьяна Миссуми